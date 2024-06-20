İddia: Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışı çıkış harcının 3 bin TL'ye yükseltilmesini önerdi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, yeni vergi paketinde yer alması beklenen zamlı yurt dışı çıkış harcı fiyatının 3 bin TL olmasını önerdiği iddia edildi. İddiaya göre GİB, söz konusu rakamın her yıl yeniden değerleme oranında artmasını önerdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 24 Mayıs 2024 tarihli '2024 yılı kanun çalışmaları sunumu' metninde yeni vergi paketine dair dikkat çeken öneri ve tahminler yer aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesi beklenen yeni vergi paketine dair sunumda, mevcut durumda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının, 3 bin TL'ye yükseltilmesi önerildi.

Sunumda "önerilen düzenleme" ara başlığı altında "Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç tutarının 3.000 TL olarak belirlenmesi, harcın her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasının sağlanması ve Cumhurbaşkanına verilen yetkinin buna göre düzenlemesi önerilmektedir" denildi.

Önerinin "etki analizi" bölümünde ise 2023 yılında 8 milyon 743 bin 760 kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yapmış olduğu hatırlatılarak "2024 yılında da aynı sayıda kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yapacağı varsayımı ile 6 aylık gelir etkisinin 12,5 milyar TL olacağı hesaplanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

RAKAM HENÜZ BELLİ DEĞİL

Bayram tatili sonrasında Meclis'e gelecek olan ve vergi düzenlemelerini içeren pakette yurt dışı çıkış harçlarına zam yapılmasına dair düzenlemenin de olması bekleniyor.

Bloomberg'de 14 Haziran'da yayımlanan haberde, yurt dışı çıkış harcının 150 TL'den 1500 TL'ye yükseltileceği aktarılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları ise çıkış harcına zam hazırlığının doğru olduğunu ancak rakamın henüz netleşmediğini belirtmişti.

Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.

Yurtdışı çıkış harçlarından 2023 yılında 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapıldı. 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ise 427 milyon lira gelir sağlandı. Yurtdışı çıkış harçlarının 15 TL'lik bölümü TOKİ’ye aktarılıyor.