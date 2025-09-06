İddia: Görevden alınan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma nediyle Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı.

Arslan'ın görevden uzaklaştırıldığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasıyla duyuruldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır."

'GÖZALTI KARARI' İDDİASI!

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek soruşturması kapsamında açığa alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi. Arslan’ın telefonlarının kapalı olduğu ve kendisine ulaşılamadığı belirtiliyor. Arslan’la bağlantılı başkalarının da gözaltına alınabileceği ifade ediliyor” dedi.