İddia: Hamas, silahlı kanadını feshedebilir

Hamas, silah bırakıp siyasi örgüt olarak faaliyetlerini sürdürmeyi değerlendiriyor.

Londra merkezli Suudi Şarkul Avsat gazetesinin aktardığına göre hem Gazze Şeridi'ndeki hem de yurtdışındaki Hamas yetkilileri, örgütün silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın dağıtılmasını tartışıyor.

Kimliğinin açıklanmaması şartıyla konuşan bir Hamas yetkilisi, silahlı kanadın feshedilmesi halinde Hamas'ın "siyasi, ekonomik, sosyal ve genel kamu yaşamına katılabilen" bir siyasi örgüt olarak yeniden yapılandırılmasının planlandığını söylüyor.

MAHMUD ABBAS YÖNETİMİYLE İŞBİRLİĞİ Mİ YAPILACAK?

Ayrıca Gazze'yi yöneten örgütün, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderlik ettiği Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) katılması öngörülüyor. Bu hamlenin Hamas'ın diğer partilerle birlikte "önemli bir politik aktör" haline gelmesini sağlayarak Filistin topraklarındaki siyasi süreci canlandıracağı da belirtiliyor.

Kaynak, Filistin halkının gözünde meşru bir siyasi parti haline gelmenin Hamas'ın "silahlardan uzak şekilde hayatta kalmasını" sağlayacağını ifade ediyor. 7 Ekim 2023'te düzenlenen Aksa Tufanı saldırısıyla başlayan Gazze savaşında onbinlerce Filistinlinin ölümü nedeniyle örgütün içerde desteğini büyük ölçüde kaybettiğini söylüyor.

Gazze Şeridi, 1996-2006'da Filistin Ulusal Yönetimi'ne bağlıydı. Ancak Hamas, 2006'da yapılan seçimlerde Fetih'i geçerek 132 sandalyeli mecliste 74 koltuk kazanmış, Fetih ise 45 sandalyede kalmıştı. Taraflar arasındaki anlaşmazlık sonrası 2007'de Gazze'de patlak veren çatışmalarda Hamas, bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

Yetkili, Hamas liderlerinin Türkiye, Mısır ve Katar'la görüşmelerinde silah bırakma olasılığını değerlendirdiklerini, bu meselenin ABD'yle de "dolaylı yoldan gündeme geldiğini" belirtiyor.

Diğer yandan kaynak, Hamas'ın silahlarını bırakmaya karar vermesi halinde bunu yalnızca "Filistin ulusal anlaşması yoluyla" yapacağını, İsrail veya Birleşmiş Milletler'in sürece dahil olmasına izin vermeyeceğini ekliyor.

20 MADDELİK BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde hazırlanan 20 maddelik barış planı 10 Ekim'de devreye girmişti.

Plan kapsamında Hamas'ın silah bırakması ve Gazze'nin geleceğinde söz sahibi olmaması isteniyor. Ayrıca bölgeye "Uluslararası İstikrar Gücü" (ISF) konuşlandırılması öngörülüyor. Buna yönelik ABD tasarısı, 18 Kasım'da BMGK'de kabul edilmişti.

Öte yandan Hamas yetkilisi, ISF'nin "silahsızlandırma dayatmalarına" müsaade edilmeyeceğini belirterek, böyle bir durumda bölgede "istenmeyen ve tehlikeli bir kaos durumunun" ortaya çıkacağı uyarısını yapıyor.

Kaynak: Independent Türkçe