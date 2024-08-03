İddia: Haniye'nin öldürüldüğü kattaki 3 odada aktif edilmemiş patlayıcılar bulundu

Tahran'da 30 Temmuz gece saatlerinde uğradığı saldırıda öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin kaldığı konutun aynı katında 3 odada aktif edilmemiş patlayıcı madde bulunduğu iddia edildi. Haniye'nin saldırıdan 70 gün önce İran'da başka bir suikasttan kıl payı kurtulduğu da öne sürüldü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin 31 Temmuz gecesi İran’ın başkenti Tahran’da kaldığı konutta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin çok sayıda yeni iddia ortaya çıktı.

İHA'nın güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Haniye’nin suikasta uğradığı binada İran güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan kapsamlı araştırmalarda, söz konusu konutun başka odalarında ilave patlayıcı cihazların bulunduğu iddia edildi.

İran’da savaş gazileri için tahsis edilen ve “Gaziler Evi” olarak adlandırılan konutun aynı katında bulunan 3 odada aktif edilmemiş patlayıcı maddelerin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu patlayıcıların Haniye'nin oda değiştirme ihtimaline karşı yerleştirildiği öne sürülürken patlayıcıların uzaktan kumandalı mandala bağlı olduğu iddia edildi.

70 GÜN ÖNCE BAŞKA BİR SUİKASTA UĞRAMIŞ

Öte yandan İsmail Haniye’nin, 70 gün önce İran’daki bir başka suikasttan kıl payı kurtulduğu öne sürüldü. İbrahim Reisi’nin cenazesi sırasında İsmail Haniye’ye suikast düzenleme planının yapıldığı ancak cenaze merasimi sırasındaki büyük kalabalığın varlığı nedeniyle başarısız olma ihtimalinin göz önünde tutularak planın değiştirildiği ifade edildi.

"DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN ÜST DÜZEY YETKİLİ" İDDİASI

Patlayıcıyı Haniye’nin odasına yerleştirmesi aşamasında İranlı bazı güvenlik ajanlarının doğrudan ya da dolaylı olarak olayda rol aldıkları iddia edildi. Suikast operasyonunda, Devrim Muhafızları içerisinde yer alan ve üst düzey İranlı yetkililerin güvenliğinden sorumlu olan “Ensar El Mehdi” adlı birimdeki bu kişilerin kullanıldığı ileri sürülüyor.

Tespit edilen kişilerin, saldırının gerçekleştirildiği binanın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdığı ifade edildi. Söz konusu güvenlik kamera görüntülerine göre, halihazırda “kuşkulu” sıfatıyla soruşturma altında tutulan bu kişilerin birkaç dakika içinde birkaç odaya ellerinde cisim ile girip çıktıkları görüldüğü belirtiliyor.

Saldırıyı gerçekleştiren hücre ile o hücreye yardım yataklık eden kişilerin ise hala İran sınırları içinde olduğu düşünülüyor. İran'ın saldırı ile ilgili olayın bir güvenlik ihlali teşkil edip etmediğini tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir çalışma grubu oluşturduğu ifade edildi.