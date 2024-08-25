İddia: Haşdi Şabi, Süleymaniye'de petrol sahasına girdi

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı güçlerin ülkenin kuzeyindeki Süleymaniye'de petrol sahasına girdiği iddia edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı bazı basın organlarında çıkan haberlere göre, Haşdi Şabi güçleri onlarca askeri araçla Süleymaniye’nin Germiyan ve Kolaco bölgesinde bulunan petrol sahasına girdi.

Anadolu Ajansı'nın bölgedeki Peşmerge kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Haşdi Şabi güçleri, Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (KYB) lideri Bafel Talabani ile yapılan anlaşma sonucu Bağdat’tan yüzlerce askeri araçla söz konusu petrol bölgesine geldi.

Haşdi Şabi'ye bağlı güçlerin daha sonra bölgeden geri çekildiği iddia edilse de, Haşdi Şabi ve KYB tarafından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.