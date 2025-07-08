İddia: Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü komutanı öldürüldü

İsrail ordusu, dün Lübnan’ın güneyindeki Deyr Keyfa bölgesinde Hizbullah’ın Rıdvan Gücü komutanlarından Ali Abdulhassan Haydar’ı öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Haydar'ın İsrailli sivillere ve İsrail askerlerine yönelik çok sayıda saldırıs planladığı, bunlar arasında “Celile’yi Fethet” planı da bulunduğu öne sürüldü.

Son aylarda, Haydar’ın Hizbullah’ın güney Lübnan’daki altyapısını yeniden kurma çabalarında yer aldığı savulan açıklamada, "Rıdvan Gücü" komutanlarından Haydar'ın faaliyetlerinin, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların ihlali niteliğinde olduğu savunuldu.

Bu saldırıdan yaklaşık iki saat sonra Lübnan’ın güneyindeki Beyt Lif beldesinde başka bir Hizbullah mensubunun daha etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.