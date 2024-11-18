İddia: Hizbullah ABD'nin ateşkes taslağına yanıtını Lübnan Meclis Başkanına iletti

Lübnan Hizbullahı'nın, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın geçen hafta sunduğu ateşkes taslağına yanıtını Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye ilettiği öne sürüldü.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, ateşkes önerisine açık olan Hizbullah, Meclis Başkanı Berri ve Başbakan Necib Mikati'ye ABD'li yetkililerle görüşmeleri sürdürme konusunda olumlu yanıt verdi.

Lübnan'ın ABD'nin ateşkes taslağına yönelik hazırlanan yanıtının son aşamalarında olduğu ve bugün tamamlanarak ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği aracılığıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'e gönderilmesinin beklendiği aktarıldı.

Lübnan Hizbullahı'nın ateşkes kararının uygulanmasını denetleyen komitede Almanya ve İngiltere'nin bulunmasını reddettiği, ABD'nin ise bu talebi sorun etmediği belirtilirken Hizbullah'ın Berri'ye ilettiği yanıtın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uyumlu olduğu kaydedildi.

Haberde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmek için baskı altında olduğu ve bu nedenle ateşkes öncesinde Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetlendirdiği değerlendirmesinde bulunulurken, Netanyahu'nun ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump göreve başlayana kadar ateşkese yanaşmak istemeyebileceği yorumu yapıldı.