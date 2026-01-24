İddia: ICE'ın bir kadını öldürmesini araştıran FBI personeli mobbing nedeniyle istifa etti

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) görevlisinin ABD vatandaşı bir kadını öldürmesini soruşturan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) personeli Tracee Mergen'in "baskı" sonucu istifa ettiği öne sürüldü.

​​​​​​​The New York Times'ın haberinde, 7 Ocak'ta Minneapolis'te ABD vatandaşı Renee Good'un ICE tarafından öldürülmesi soruşturmasına ilişkin iddialar yer aldı.

Gazeteye konuşan yetkililer, Good'un ölümüne sebep olan Jonathan Ross hakkında soruşturma yürüten FBI personeli Tracee Mergen'in, soruşturmayı durdurması için baskı gördüğünü savundu.

Yetkililer, Washington'daki FBI yetkililerinin baskılarının ardından Mergen'in istifa ettiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Öldürülen kadın, 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good olarak teşhis edilmişti.