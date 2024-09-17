İddia: İmamoğlu'nun cezası çok yakında açıklanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilen

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı dava ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk ayağında Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti.

Dava, son iki yıldır Türkiye'de "Temyiz Mahkemesi" olarak da kabul edilen Yargıtay'ın bir alt basamağı İstinaf Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.

Gazeteci Altan Sancar, Sözcü TV'de davayla ilgili "Hazırlıklar var. İstinaftan çok yakın bir zaman içerisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezası çıkacak ve Yargıtay'a gönderilecek" iddiasında bulundu.

Sancar, "Bunun sesleri artık Ankara'da her taraftan duyuluyor, yargıdan da duyuluyor, siyasetten de duyuluyor. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra İBB Başkanı kim olacak?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği yanıt üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir konuşmada, isim vermeden kendisine yönelik “Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” şeklindeki sözlerine bir gazetecinin sorusu üzerine yanıt vermişti. “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” diyen İmamoğlu hakkında YSK’nın o dönemki başkanı Sadi Güven, kendisi ve görevdeki kurul üyelerine hakaret edildiği iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine İmamoğlu hakkında dava açılmış, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.