İddia: Instagram, Kabine toplantısının ardından açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Instagram temsilcileri arasındaki görüşme sona ererken, Instagram'ın Kabine toplantısının ardından açılacağı öne sürüldü. AKP'li Hulki Cevizoğlu da Instagram'ın bugün açılabileceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin, platform temsilcileri ile bugün öğleden sonra çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.

Sosyal medya hesabı "X" üzerinden paylaşımda bulunan Uraloğlu, "Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ile Instagram yetkililerinin görüşmesine ilişkin dikkati çeken bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Bülent Aydemir, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin, "Instagram yetkileri ile görüşme olumlu geçti. Instagram, terör örgütü PKK propagandasına karşı içerik kaldırmada daha hassas olacak. PKK’yı algoritmaya yerleştirecek. Hamas paylaşımlarında ise instagramın çifte standardı devam ediyor. Görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Kabine sonrasında Instagram çok büyük ihtimalle açılacak" ifadelerini kullandı.

Aydemir, bir diğer paylaşımında Instagram'ın, Kabine toplantısının ardından açılacağını iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Instagram, kabine toplantısı sonrası açılıyor. Flaş!!! — Bülent Aydemir (@aydemirbulent) August 5, 2024

AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu da Instagram'ın 'büyük olasılıkla' bugün açılacağını belirtti.

Cevizoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Son dakikada Instagram yetkililerinden kaynaklanan vazgeçme olmazsa" notunu düştü.