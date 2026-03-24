İddia: İran, ABD ile arabulucular üzerinden temas kurdu

ABD ve İsrail'in savaş açtığı İran ile ABD arasında müzakere olasılığına ilişkin yapılan açıklamalar sürüyor.

Buna karşın İran Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili arabulucular aracılığıyla ABD'den bazı "notların" kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'e konuşan İranlı yetkili, bu notların "incelendiğini" doğruladı.

CBS bunun bir ön hazırlık olarak el alındığını ve bir müzakere takviminin teyit edilmediğini aktarıyor.

ABD Başkanı Donald Trump 23 Mart'ta, Tahran ile temaslar nedeniyle, İran'a saldırıların beş gün durdurulduğunu duyurdu. Fakat Tahran yönetimi resmi açıklamalarda temas iddiasını yalanladı.

Pakistan yönetimi ise arabuluculuk yapıldığını doğrulamadan İran yönetimi ile gerilimi azaltmak için temasa geçildiğini açıkladı.