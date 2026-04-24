İddia: İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan'a gidecek, görüşmeler yeniden başlayacak

İsimleri açıklanmayan 2 Pakistanlı yetkilinin Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, Arakçi'nin İran ve ABD arasındaki ateşkes sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret edeceği ileri sürüldü.

Arakçi'nin küçük bir heyet eşliğinde en erken bugün Pakistan'a ulaşabileceğini belirten yetkililer, ziyaretin içeriğine ilişkin başka ayrıntı paylaşmadı.

Anadolu Ajansına konuşan Pakistanlı kaynaklar da Erakçi'nin müzakereler için bugün geç saatlerde İslamabad'a gelmesinin beklendiğini doğruladı.

2. TUR MÜZAKERELER İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmış, yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar da ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.