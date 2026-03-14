İddia: İran, Hürmüz Boğazı’nda petrol geçişine yuan şartı getirebilir

İranlı bir yetkili Hürmüz Boğazı'ndan geçecek petrol tankerleri için ödemelerin ABD doları yerine Çin yuanı ile yapılması şartıyla sınırlı sayıda geçişe izin vermeyi değerlendirdiğini açıkladı.

Üst düzey bir İranlı yetkili, Arapça CNN'e yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri düzenlemek için yeni bir plan üzerinde çalıştığını belirtti.

PETROL ÖDEMELERİNE ÇİN YUANI ŞARTI

Küresel petrol ticareti, yaptırım uygulanan Rus petrolü hariç, neredeyse tamamen ABD doları üzerinden gerçekleştiriliyor.

Çin, son yıllarda özellikle Suudi Arabistan'dan yuan ile petrol satın alma kapasitesini artırmaya çalışsa da yuan küresel piyasada yaygın kabul gören bir durumda değil.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Küresel enerji arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik, petrol fiyatlarını Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyelere taşıdı.

Piyasalar, olası bir kapanma veya kısıtlamanın fiyatları daha da yukarı çekebileceği endişesini taşıyor.