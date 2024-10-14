İddia: İran'ın üst düzey İsrailli bir ismi hedef aldığı suikast engellendi

İran'ın üst düzey İsrailli bir ismi hedef alan "suikast planının" İsrail istihbaratı taragından engellendiği öne sürüldü.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan yazılı açıklamada, suikast planı yaptıkları iddia edilen 2 İsrail vatandaşının tutuklandığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin "İran tarafından tutulduğu" ve üst düzey İsrailli bir isme "suikast planı yaptıkları" ileri sürüldü.

Suikast ile hedef alınmak istenen İsrailli üst düzey ismin kim olduğu ise açıklanmadı.