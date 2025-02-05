İddia: İsmi Halil Falyalı ile anılan Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serim görevden alındı

Kuzey Kıbrıs’ta öldürülen mafya lideri Halil Falyalı ile yaptığı işlerle gündeme gelen Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in görevden alındığı iddia edildi.

Medyascope'tan Senem Görür Yücel'in haberine göre Serim’in yerine eski Büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin atanması bekleniyor.

Başçeri, Kasım 2018 ila Kasım 2022 yılları arasında Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Serim’in görevden alınmasına ilişkin resmî açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması beklenirken değişikliğin, Kuzey Kıbrıs'ta bu sene yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olabileceği öne sürüldü.

SERİM VE FALYALI ORTAKLIĞI

Serim ile 3 sene önce öldürülen Halil Falyalı’nın Kuzey Kıbrıs'ta Northern Associates Trading Ltd. şirketine ortak olduğu ortaya çıkmıştı. Serim’in Falyalı ile ortaklığına dair onlarca haberlere erişim engeli getirilmişti.