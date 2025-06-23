İddia: İsrail, Fordo Nükleer Tesisi'ne giden yolu ve giriş-çıkışlarını vurdu

İsrail ordusunun dün ABD'nin saldırı düzenlediği İran'daki Fordo Nükleer Tesisi'ne giden yolu ve tesisin giriş-çıkışlarını vurduğu ileri sürüldü.

Tel Aviv basınında çıkan haberde, İsrail ordusunun Fordo Nükleer Tesisi'ne giden yola hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Saldırıda, Fordo'nun giriş-çıkışlarının da vurulduğu öne sürüldü.

Söz konusu saldırının "Fordo'daki malzemelerin çıkarılmasının engellenmesi amacıyla düzenlendiği" savunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMASI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.