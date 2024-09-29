İddia: İsrail'in Lübnan'a 'küçük çaplı' kara operasyonları başlamak üzere

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce insanı katleden İsrail, son günlerde saldırılarını Lübnan'a yoğunlaştırmış durumda.

Son olarak Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail'in, Lübnan'a yönelik 'küçük çaplı' kara operasyonlarına başlamak üzere olduğu öne sürüldü.

ABC News'te yer alan habere göre, İki ABD'li, Hizbullah'ın sınırdaki mevzilerini vurmak için Lübnan'a küçük çaplı operasyonlar ya da “sınır hareketleri"nin başlamak üzere olduğunu belirtti.

Yetkililer, İsrail'in bir kara operasyonu başlatıp başlatmayacağına henüz tam olarak karar vermediğini ancak buna hazırlıklı olduğunu söyledi.

Kaynaklar, bir kara harekâtı düzenlenmesi halinde bunun kapsamının muhtemelen sınırlı olacağını ifade etti.

FRANSA, KARA SALDIRISINA KARŞI

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a yapılacak her türlü kara saldırısına karşı olduklarını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları bilgisi verildi.

Açıklamada, Barrot'un Lübnan'da son saatlerde yaşanan gelişmelerden endişe duyduğunu dile getirdiği aktarılarak, "Fransa, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunuyor ve sivillere yönelik ayrım gözetmeyen her türlü eylemi kınıyor" ifadesine yer verildi.

Fransa'nın "Lübnan'a yapılacak her türlü kara saldırısına karşı çıktığı" bildirilen açıklamada, İran, Hizbullah ve bölgedeki diğer tarafların, bölgede istikrarsızlığı ve gerilimi artıracak her türlü eylemden kaçınması talep edildi.

Açıklamada, Fransız makamlarının bu gerilimin tırmanmasını önlemek için bölgedeki ortakları ve Lübnan makamları ile temas halinde olduğu belirtilerek, Lübnan ve İsrail'deki sivillerin güvenliğinin garanti altına alınması istendi.

İRAN'DA YANIT İÇİN İKİ FARKLI GÖRÜŞ VAR

İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesine karşılık İran hükümeti içinde nasıl karşılık verileceği konusunda görüş ayrılıkları olduğu öne sürüldü.

New York Times'ın haberine göre İran hükümeti içinde İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesine nasıl karşılık verileceği konusunda görüş ayrılıkları var.

New York Times'ın haberine göre, İran yönetimindeki muhafazakârların, Nasrallah'ın öldürülmesine güçlü bir yanıt verilmesi için bastırdığı, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan liderliğindeki ılımlıların ise itidalden yana olduğu belirtiliyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

Sertlik yanlıları Tahran'ın bu cinayete İsrail'i İran'ı vurmaktan caydıracak bir saldırıyla karşılık vermesini isterken, Pezeşkiyan'ın bunu yapmanın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaşı genişletmek için kurduğu tuzağa düşmek anlamına geleceğini savunduğu iddia ediliyor.

Nasrallah'ı tanıyan ve ismi açıklanmayan dört İranlı yetkiliye atıfta bulunan gazete, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in “arkadaşının ölümüyle derinden sarsıldığını ve yas tuttuğunu, ancak sakin ve pragmatik bir duruş sergilediğini” bildiriyor.

Haberde Hamaney'in, bir yanıtın Tahran'dan ziyade doğrudan Hizbullah'tan gelebileceği sinyalini verdiği belirtiliyor.