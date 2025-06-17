İddia: İsrail, İran'ın yeni Genelkurmay Başkanı'nı öldürdü

İsrail ordusunun, İran'ın yeni atanan savaş dönemi Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'ye suikast düzenlediği iddia edildi.

Reuters'in haberine göre İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ali Şadımani'yi gece yarısı hava saldırısıyla öldürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, alınan istihbarat üzerine gece yarısı savaş uçaklarının Tahran'ın merkezindeki Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı'nı bombaladığı iddia edildi.

Hatemul Enbiya Merkezi Karargahı'nın silahlı kuvvetlerin operasyonlarını planlama, koordine etme ve denetlemeden de sorumlu merkez olduğu biliniyor.

Tümgeneral Şadımani, İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği saldırıda öldürülen Gulam Ali Raşid'in yerine 14 Haziran'da Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı olarak atanmıştı.

Suikast iddialarına ilişkin henüz İran'dan ya da İsrail'den resmî bir açıklama yapılmadı.