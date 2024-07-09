İddia: İsrail Şam'da seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi
Suriye yönetimine yakın Şam FM, İsrail'in Şam'ın batısında seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Haberde, araçta bulunanların hayatını kaybettiği belirtilirken İsrail tarafından veya Şam yönetiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın batısında seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.
AA'nın Suriye yönetimine yakın Şam FM'in haberinden aktardığına göre, öğle saatlerinde başkentin batısında Şam-Beyrut yolunda bir araç seyir halindeyken İsrail'e ait hava araçlarınca hedef alındı.
Haberde, araçtakilerin saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi.
HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Konuya ilişkin İsrail tarafından veya Şam yönetiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
"BANİYAS'A HAVA SALDIRI DÜZENLENDİ"
Öet yandan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan askeri bir kaynak, İsrail’in Baniyas kenti çevresindeki noktalardan birine hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.
Kaynak, saldırının "bazı maddi kayıplara yol açtığını" belirtti.