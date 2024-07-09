İddia: İsrail Şam'da seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi

Suriye yönetimine yakın Şam FM, İsrail'in Şam'ın batısında seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Haberde, araçta bulunanların hayatını kaybettiği belirtilirken İsrail tarafından veya Şam yönetiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Güncel 09.07.2024 17:01 Giriş: 09.07.2024 17:01

Güncelleme: 09.07.2024 18:24 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA /Arşiv