İddia: İsrail, Şam'daki noktalara saldırı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktaları vurduğu iddia edildi.

Rejime yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında İsrail'e ait hava araçlarının, Şam'ın güneyindeki bir köyü, Kudsayya Banliyosu ve Dimas Mahallesi'ndeki bazı askeri noktaları hedef aldığı iddia edildi.

Beşar Esad rejimine ait hava savunma sistemlerinin hava araçlarına karşılık verdiği ileri sürüldü.

İsrail ve Şam yönetiminden iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları da gece saatlerinde Lübnan'ın kuzeydoğusunu Şam'a bağlayan Cıdeydit Yabus Sınır Kapısı'nı hedef almıştı.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.