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İddia: İsrail, Suriye'de araba fabrikasına saldırı düzenledi

Suriye basını, İsrail'in Humus ilinde bulunan bir araba fabrikasına saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Güncel
  • 10.10.2024 10:34
  • Giriş: 10.10.2024 10:34
  • Güncelleme: 10.10.2024 10:42
Kaynak: AA
İddia: İsrail, Suriye'de araba fabrikasına saldırı düzenledi
Fotoğraf: AA /Arşiv

İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Beşar Esad'a yakın SANA'nın haberinde, İsrail’in, Humus ilinin güneyindeki Hasye ilçesinde araba fabrikasına saldırı düzenlediği iddia edildi.

Haberde, saldırıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan konuya ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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