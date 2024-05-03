İddia: İsrail, Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

Suriye'de yönetime yakın sosyal medya hesapları, İsrail'in başkent Şam'da bulunan Mezze Havalimanı yakınında yer alan askeri bölgeye hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mezze Havalimanı yakınındaki askeri noktaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye'de yönetime yakın sosyal medya hesapları, yerel saatle 22.50 sıralarında İsrail'e ait savaş uçaklarının Mezze Havalimanı yakınındaki askeri noktaya saldırı düzenlediğini iddia etti.

İKİ DEVLETTEN DE AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin şimdiye kadar herhangi açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.