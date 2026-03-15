İddia: İsrail’in füze savunma stokları tükenme noktasında

ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sürerken İsrail’in hava savunma kapasitesine ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

ABD merkezli haber kuruluşu Semafor’un haberine göre Tel Aviv yönetimi, İran’dan gelen füze saldırılarına karşı kullanılan balistik füze önleyici stoklarının hızla tükendiğini ABD’ye iletti. İsrail’in savaşın başında da sınırlı stoklarla girdiği ve İran’ın son saldırılarının bu kapasiteyi daha da zorladığı belirtiliyor.

ÖNLEYİCİ FÜZE STOKLARINDA “KRİTİK AZALMA”

Semafor’un ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail, İran’la süren çatışmalar sırasında balistik füze önleyicilerinde ciddi bir eksik yaşandığını Washington’a bildirdi. Haberde, İsrail’in özellikle uzun menzilli füzelere karşı kullanılan savunma sistemlerinin İran’ın saldırıları nedeniyle yoğun biçimde kullanıldığı ve stokların hızla azaldığı ifade edildi.

ABD’li bir yetkili, bu durumun Washington için sürpriz olmadığını belirterek “Bu beklediğimiz ve öngördüğümüz bir durumdu” değerlendirmesini yaptı. Aynı yetkili, ABD’nin kendi önleyici füze stoklarında benzer bir kriz yaşanmadığını da savundu.

İRAN SALDIRILARI SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ZORLUYOR

Haberde İran’ın füze saldırılarında küme mühimmatlı başlıklar kullanmaya başlamasının İsrail’in savunma sistemleri üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi. Bu tür saldırılar, hava savunma sistemlerinin aynı anda daha fazla hedefi imha etmesini gerektiriyor ve önleyici füze tüketimini hızlandırıyor.

İsrail’in kısa menzilli roket ve füzelere karşı kullanılan Iron Dome (Demir Kubbe) sisteminin yanı sıra uzun menzilli balistik füzelere karşı farklı savunma sistemleri bulunuyor. Ancak uzmanlara göre İran’dan gelen yoğun saldırılar bu sistemlerin kapasitesini ciddi biçimde zorluyor.

ABD’NİN MÜHİMMAT STOKLARI DA TARTIŞMA KONUSU

Öte yandan savaşın maliyeti ve mühimmat tüketimi ABD’de de tartışma konusu oldu. Financial Times’ın aktardığına göre ABD Savunma Bakanlığı’nın savaş nedeniyle 50 milyar dolara varan ek bütçe talep edebileceği öne sürülüyor.

Pentagon yetkililerinin ABD Senatosu’na verdiği bilgilere göre savaşın ilk altı gününde operasyonların maliyeti 11 milyar doları aştı. Bu maliyetin büyük bölümünü kullanılan mühimmat oluşturuyor.

İSRAİL SAVUNMA BÜTÇESİNİ ARTIRDI

Savaşın yarattığı askeri ve ekonomik baskı İsrail’de bütçe kararlarına da yansıdı. İsrail hükümeti, “gizli ve acil savunma alımları” için 2,6 milyar şekel (yaklaşık 830 milyon dolar) ek bütçe ayrılmasını onayladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre bu karar İran’la süren savaşın ortasında alındı. Aynı dönemde İsrail Maliye Bakanlığı, 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 5,2’den yüzde 4,7’ye düşürdü. Raporda, İran’la süren çatışmaların ekonomiye olası etkilerine dikkat çekildi.

SAVAŞIN SÜRESİ BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Analistler, savaşın uzaması halinde hem İsrail’in hava savunma kapasitesi hem de ABD’nin mühimmat stoklarının daha fazla baskı altında kalabileceğini belirtiyor. İsrail’in önleyici füze stoklarını nasıl yenileyeceği ve ABD’nin bu konuda askeri destek sağlayıp sağlamayacağı ise belirsizliğini koruyor.