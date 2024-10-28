İddia: İstanbul’un göbeğindeki koca otelde kumarhane varmış!

İstanbul'daki 'meşhur' 5 yıldızlı otellerden birinde kumarhane olduğu iddia edildi.

Odatv’de “Hürrem Elmasçı” mahlasıyla yayımlanan yazıda, "İstanbul ziyaretimizde merkezdeki en meşhur 5 yıldızlı otellerden birinde bir yemek davetine icabet ettik. Henüz restorana geçmemişken birkaç ünlü iş adamını gördüm, önümüzden yürüyüp geçtiler. Sonra bir tanesi daha, derken bir meşhur isim daha… Düğün dernek işidir diye düşündüm önce lakin içime bir kurt düşmedi değil… Yemekte açtım konuyu ‘Bugün kimin evladı dünya evine giriyorsa artık davetliler arasında tanıdık yüzler gördüm’ dedim. Oteli sık ziyaret eden ahbaplarımızdan biri hemen araya girdi ‘Hürrem Hanımcığım çok iyimsersiniz ancak durum pek öyle değil’ demez mi… Hemen bıraktım çatalı bıçağı, dinlemeye koyuldum" ifadeleri kullanıldı.

"Meğer bu şehrin göbeğindeki koca otelde kumarhane varmış!" denilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"1996 senesinde kapandı ülkemizdeki kumarhaneler, o zamandan bu yana da hala yasa dışı kumar hadisesi, herkes biliyor… Neyse konuya döneyim, bu kumarhaneden aslında yetkililerin de haberdar olduğu amma velakin görmezden gelindiği iddiaları da kulağıma çalındı. Nasıl olur hiç anlamadım, hemen her gün haber bültenlerinde izliyoruz, bilmem neredeki kıraathanede para ile pişpirik oynuyorlar diye toplayıp götürüyorlar onlarca kişiyi… Daha önce adını bile duymadığım semtlerdeki ‘kahvehane’ler bunlar. Bu yana bakıyorsunuz, İstanbul’un göbeğindeki koskoca otel, bilinmemesinin imkan ihtimali yok ayol.. Denetlenmiyor olması da düşünülemez…"