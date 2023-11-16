İddia: İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, AKP'ye geçecek

Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker'in AKP'ye geçeceğini söyledi. Beker, AKP'ye katılması halinde İYİ Parti'den AKP'ye geçen ikinci vekil olacak.

İYİ Parti'den bugün istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı yayında Adnan Beker'in AKP'ye geçeceğini ifade etti.

Saymaz, açıklamasında, "Adnan Beker büyük ihtimalle AK Parti'ye geçecek. Zaten İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nda yer almasına itiraz ediyordu, yolların ayrılması gerektiğini düşünüyordu" ifadelerini kullandı.

Saymaz, şunları söyledi: "Mansur Yavaş'tan önce MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki Grup Başkanı olduğu dönemde Melih Gökçek ile uyumlu hareket ediyordu. Takip eden günlerde AKParti'ye geçerse hiç şaşırmayacağım."

İYİ PARTİ'DE İSTİFA RÜZGÂRI

İYİ Parti'de son günlerde üst üste istifalar yaşandı.

İlk olarak İYİ Parti'nin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, partiden istifa etti. Hatipoğlu, istifasının ardından AKP'ye katıldı. Hatipoğlu'na rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İYİ Parti'de daha sonra eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem de istifa etti.