İddia: İYİ Partili Hasan Toktaş'tan CHP'li Kaya'yı hedef alan cinsiyetçi mesaj

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda “Sana alacam bunu kral” sözleri ile paylaştığı iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Hasan Toktaş’ın, Asu Kaya’nın fotoğrafını “Sana alacam bunu kral” sözleri ile paylaştığı görüldü.

Cinsiyetçi mesaj, sosyal medyada tepkiyle karşılaştı.

"ERKEK EGEMEN SİYASET YAPISININ BÜTÜNÜ"

Mesaja Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) da tepki gösterdi. TKDF, yaşanan olayın sadece kişisel bir saygısızlık değil, kadınlara yönelik sistematik bir şiddetin ve ayrımcılığın parçası olduğunu vurguladı.

TKDF açıklamasında, kadınların siyasal alandaki varlığının erkek tahakkümünün gölgesinde kalmasının temel nedeninin, bu tür cinsiyetçi söylemler olduğunu belirtti: “Kadınların Meclis'te, kürsüde ya da karar mekanizmalarında hâlâ bir 'nesne' gibi görülmesi, sadece bireysel hadsizlikle açıklanamaz. Bu, erkek egemen siyaset yapısının bütünüdür.”

"TOKTAŞ, PARTİDEN İHRAÇ EDİLMELİ"

Açıklamada, İYİ Parti yönetiminin derhal harekete geçmesi ve Toktaş’ın partiden ihraç edilmesi gerektiği vurgulandı: