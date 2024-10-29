İddia: Jandarma Narin Güran'ı bulmak için 'üfürükçü'ye gitmiş

Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine davasında yeni bir gelişme yaşandı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlilerinin Narin’in kaybolmasının 7’nci gününde yerini tespit etmek için "üfürükçüye" gittiği öne sürüldü.

2 JASAT görevlisi, bir köy muhtarı ve bir korucu başı tutanak da tuttu.

"HOCA OKUYUNCA AĞABEYİ SAYIKLAMAYA BAŞLADI"

Dava dosyasına giren belgede JASAT görevlisi olayı şu ifadelerle anlatıyor:

"Bir muhtar Diyarbakır merkezde bir hoca olduğunu, kayıp şahısları okuyarak bulduğunu söyledi. Komutanlarıma haber vererek adrese gittik. Hoca okuyunca Narin’in ağabeyi M.G. sayıklamaya, bir yerleri tarif etmeye başladı. Sıra Narin’in annesine geldiğinde komutan beni çağırınca adresten ayrıldım."

KARDEŞİNİN 'ÜFÜRÜKÇÜ'DE VERDİĞİ ADRESTE İZE RASTLANMADI

Narin’in tutuklu amcası daha sonra JASAT görevlisini aradı ve ‘üfürükçü’de M.G’nin sayıkladığı adresi verdi. Ancak yapılan aramada Narin’in izine rastlanmadı.

Uzmanlar amcanın jandarmayı yanıltmak için böyle bir plan yaptığı görüşünde.