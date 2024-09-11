İddia: Jandarma Narin Güran soruşturmasında iki şüpheliyi daha gözaltına aldı

Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni derede gizlenmiş olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

23 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği, Narin'in cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutuklandığı soruşturmada yeni gözaltıların olduğu iddia edildi.



Halk TV muhabiri Ferit Demir, canlı yayında jandarmanın köyde iki kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Demir, gözaltılara ilişkin şunları söyledi: "Soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bir gelişme yaşandı. Köy imamı ve Narin'in büyük amcası Hüseyin Güran'ın ikinci eşi olan 40 yaşındaki bir kadın akşam saatlerinde jandarma tarafından gözaltına alındı.

Özelikle Hüseyin Güran'ın ikinci eşinin çok şey bilidiği iddiası var, bu bilgilerde kuvvetle muhtemelen, itirafçının verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan bir operasyon ve şu anda köy imamı ve Hüseyin Güran'ın ikinci eşi gözaltına alınarak sorgu altına alındı. Bu iki ismin önemli bilgiler bildiği söyleniyor. İmamın neden gözaltına alındığı açıklanmadı ama kadının cinayetin aydınlatılmasında önemli bigiler bildiği söyleniyor."