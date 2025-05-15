İddia: Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma sağladı

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma sağladığı iddia edildi.

HT Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu ile bir ön anlaşma gerçekleştirdi.

Bu ön anlaşmanın haziran ayının başında oynanacak Uluslar Ligi Finalleri'nin ardından hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada bunuluyor. Galatasaray, bu hafta Kayserispor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğu garantileyecek.