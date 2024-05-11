İddia: Kamuda personel alımı azaltılacak

İktidarın sıkı ekonomi politikaları kapsamında, kamuda işe alımların da azaltılacağı iddia edildi. Buna göre önümüzdeki dönemde yalnızca emekli olan personellerin yerine işe alımlar yapılacak.

İktidarın yüksek enflasyona karşı uygulamaya başladığı yeni ekonomi politikaları dar gelirli yurttaşı vurdu.

Program kapsamında kamu için yeni tasarruf paketinin açıklanması beklenirken kamuya personel alımının da azaltılmasının planlandığı iddia edildi.

ABD'li haber ajansı Bloomberg, kamuda işe alımlarda kesinti yapılacak. Önümüzdeki dönemde yalnızca emekli olan personellerin yerine işe alımlar yapılacak.

HER 6 KİŞİDEN BİRİ KAMU ÇALIŞANI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine bakıldığında Mart 2024 itibarIYLA kamuda istihdam edilenlerin sayısı 5 milyon 238 bin 424'e çıkmış durumda.

20 yılda kamuda çalışanaların sayısı yüzde 100 arttı

Türkiye’de istihdam edilen 32 milyon kişi olduğu dikkate alındığında neredeyse her 6 kişiden birinin kamuda çalıştığı görülüyor.

Mart 2024 sonu itibariyle kamu çalışanlarının 3 milyon 471 bin 190'ı kadrolu, 378 bin 13'ü sözleşmeli olarak çalışıyor. 1 milyon 237 bin 626 kişi ise sürekli işçi statüsünde. Geçici olarak istihdam edilen 48 bin 148 işçi bulunuyor.