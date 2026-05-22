İddia: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli'yi arayacak

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayacağı öne sürüldü.

Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın CNN Türk'ün yayınında aktardığına göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramın birinci günü ya da pazar günü, CHP Genel Merkezi'ne gitme ihtimalinden bahsediliyor.

Hande Fırat, "Kılıçdaroğlu'nun bazı siyasi parti liderlerini araması ve yaşanan süreci aktarmasının" beklendiğini ifade etti.

Fırat, bu isimler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de olduğunu söyledi.

BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün CNN Türk'e mutlak butlan kararı ile ilgili açıklama yapmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Bu sonuç hem CHP'nin hem de ülkemizin yararına olacaktır. Aynı zamanda da bu tarihi sorumlulukla Sayın Kılıçdaroğlu hem CHP kurumsal kimliğinin hem de CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın gönlünde müstesna bir yer edinecektir" demişti.