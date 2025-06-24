İddia: Kılıçdaroğlu, görüştüğü CHP'li yetkililere "Ben kabul etmesem kayyum gelecek" dedi

CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün partinin üç önemli ismiyle bir araya geldiği ve kurultay davasında çıkabilecek muhtemel kararları tartıştığı iddia edildi.

İsmail Saymaz'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, Kasım 2023'teki kurultayda kendisine destek veren Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanı MansurYavaş ve VahapSeçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç ile bir araya geldi.

Görüşmeden Özgür Özel'in de bilgisi olduğu aktarıldı.

"BÖYLE BİR KARAR İSTEMİYORUZ"

Saymaz'ın haberine göre üç isim, Kılıçdaroğlu'na şunları söyledi:

“İktidarın amacı CHP’yi dağıtıp parçalamak. Bir mutlakbutlan kararı sıkıntı yaratır. Birbirimize gireriz, prestijimiz sarsılır. Böyle bir karar istemiyoruz. Önceki kurultayda karşı taraflarda olmuş olabiliriz. Bu demek değil ki, birbirimizden intikam alalım. Bir çözüm bulalım. Gelin sizi Özel ile biraraya getirelim, karşılıklı görüşün. Özel, görüşme için bizden haber bekliyor. Kamuoyunda şöyle bir beklenti var: Çıkın, ‘Mutlak butlan uygun olmaz, kabul etmem. Böyle bir şeyi partimize ve delegelerimize yakıştırmam’ deyin.”

"BEN KABUL ETMESEM KAYYUM GELECEK"

1 saatten uzun süren görüşmede Kılıçdaroğlu'nun böyle bir açıklama yapmayı ve Özel ile görüşmeyi kabul etmediği ve heyete şu yanıtı verdiği iddia edildi:

“Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz.”

Üç CHP’li ise Kılıçdaroğlu’na “Mutlak butlanı ve bu kararınızı doğru bulmuyor, uygun görmüyoruz” diye yanıt vererek, kendisinden farklı düşündüklerini söylediler.