İddia: Kılıçdaroğlu kurultaya gitmek için 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayın yapılması için 4 vekilin partiden ihraç edilmesini istediği öne sürüldü.

Mahkemenin CHP'nin kurultay davasında verdiği mutlak butlan kararı sonrası başlayan gerilim sürüyor. CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Ankara İl emniyet Müdürlüğü'ne 2. kez başvuru yaptı.

ANKARA'DA GERGİN BEKLEYİŞ

Başvurunun ardından CHP Genel Merkezi çevresinde hareketlilik arttı. Aralarında vekillerin de olduğu Kılıçdaroğlu destekçileri gece saatlerinden itibaren partinin Genel Merkezi'ne girmeye çalıştı. Özgür Özel ve kendisini destekleyen vekiller ise Genel Merkez'in kapılarını kapatarak içerideki bekleyişini sürdürüyor.

Ankara'da bekleyiş sürerken Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 2. görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı.

"4 VEKİL İHRAÇ EDİLSİN" TALEBİ

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun Özel ile yaptığı görüşmede kurultaya gitmek için kritik bir şart sunduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, kurultaya gitmek için 4 vekilin ihraç edilmesi şartı Özel'e sunuldu. İhracı istenen vekillerin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan olduğu iddia edildi.

Özel'in ise Kılıçdaroğlu'nun talebini reddettiği belirtildi.