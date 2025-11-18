İddia: Komisyon İmralı'ya gitmeyi bugün oylayıp onaylayacak

PKK'nin silah bırakma ve fesih süreci kapsamında Meclis'te kurulan süreç komisyonunun bugünkü toplantısında İmralı ziyaretinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in katılacağı toplantının önemli gündemlerinden biri de komisyonun PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi olacak.

Medyascope'den Özgecan Özgenç'in haberine göre, katılımcılar nedeniyle basına kapalı olarak gerçekleşecek 17’nci toplantıda, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un İmralı ziyaretini gündeme getirmesi ve oylanması bekleniyor. Kalın ile bakanların dinlenmesinin ardından yapılacak oylamada komisyonun İmralı’ya gitme kararı vereceği öngörülüyor.

İMRALI KARARI İÇİN NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK

Komisyonda AKP’den 22, CHP’den 11, DEM Parti’den 5, MHP’den 4, Yeni Yol Grubu’ndan 3, HÜDA PAR’dan 1, Yeniden Refah Partisi’nden 1, TİP’ten 1, EMEP’ten 1, Demokratik Sol Parti’den 1 ve Demokrat Parti’den 1 milletvekili ile 51 üye bulunuyor.

Komisyonun çalışma esaslarına göre yasa teklifleri için beşte üç nitelikli çoğunlukla, diğer hususlarda ise salt çoğunlukla karar alınabiliyor. Ancak Meclis Başkanı Kurtulmuş, İmralı konusunda da nitelikli çoğunlukla karar alınacağını ifade etmişti. Bu durumda İmralı ziyareti için 31 komisyon üyesinin “Evet” demesi gerekiyor

AKP, MHP ve DEM Parti’nin mutabakatıyla beşte üç nitelikli çoğunluk sağlanıyor ve komisyonda İmralı ziyaretine vize çıkması mümkün oluyor.

TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Komisyonun 17’nci toplantısını 6 Kasım’da yapacağı duyurulmuştu. İmralı ziyaretinin bu toplantıda gündeme gelebileceği ifade ediliyordu. Ancak 5 Kasım’da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un grubu bulunan partilerin komisyonda görev alan koordinatör grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmenin ardından toplantı ertelenmişti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir “teknik nedenlerle” derken, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit dinlenecek bakanların yurtdışı programları nedeniyle ertelendiğini söylemişti. Düşen kargo uçağında 20 askerin şehit olması nedeniyle komisyon geçen hafta da toplanmadı.