İddia: Kredi kartı limitini düşürme talebine ilişkin genelge yayınlanabilir

AKP’nin TBMM’ye sunduğu son kanun teklifinde, kredi kartı limitine vergi getirilmesi tartışma yarattı.

AKP tarafından Meclis’e sunulan yasa teklifine göre, 100 bin TL’lik kredi kartı bulunanlardan yıllık 750 lira savunma sanayi fonu payı alınacak.

Yeni vergi paketi detaylarıyla birlikte tartışmalara yol açarken, bankalarda 99 bin TL’lik limit artışı görülüyor.

Bu katılma paylarının, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacağı belirtilirken, toplamda 46 milyar 466 milyon 329 bin 428 TL’lik bir gelir hedeflendiği ifade ediliyor.

YURTTAŞLAR KART LİMİTLERİNİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Sözcü'de sektör kaynaklarından aktardığına göre, bu durum üzerine yurttaşlar bankaların çağrı merkezine başvurarak kart limitlerini 99 bin 900 TL'ye düşürmek istiyor.

Fakat bankalar müşterilerinin bu isteklerini karşılamıyor. Limitler şu anda düşürülmüyor.

"GENELGE YAYINLANABİLİR"

Ekonomi yazarı Nazlı Sarp, yurttaşların limit düşürme talebine ilişkin Sözcü TV'de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"Bankalarda inanılmaz bir iş yükü olacaktır. Özellikle pazartesi günü bir yığılma meydana gelecektir" diyen Sarp, "Bankaların bunu kabul etmemesi için sanırımı bir genelge yayınlanır diye düşünüyorum. Çünkü her şey mikro birtakım önlemlerle gidiyor" ifadelerini kullandı.