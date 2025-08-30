İddia: Meclis Lokantası'nda vekil yakınları "gün" yapmaya başladı, yönetim çözüm arıyor

Milletvekili yakınlarının, ucuz fiyatları nedeniyle tartışma konusu olan Meclis Lokantası'na kalabalık gruplar hâlinde geldikleri, 15-20 kişilik gruplarla "gün" organize ettiği ve bazı vekil yakınlarının yemekleri paket yaptırıp evlerine götürdüğü iddia edildi.

Nefes'te yer alan habere göre, Meclis Başkanlığı lokantaya kontenjan sınırlaması için çalışma başlattı.

Fiyatlarının uygunluğuyla zaman zaman gündeme gelen Meclis Lokantası bu kez de "gün yapma" iddiasıyla gündemde. TBMM yerleşkesinin içindeki ve dışındaki Meclis’e ait sosyal tesislerde vekil yakınlarının beraberlerinde getirdikleri misafirlerin sayısındaki artış krize dönüştü.

Sadece mevcut vekillerin değil eski vekillerin de kullanabildiği tesislere bazı vekil yakınlarının arkadaş gruplarıyla gittiği öne sürüldü. 15-20 kişilik gruplar halinde gün yapanlar olduğu da iddia edilirken, yiyecekleri paket yapıp götürenler olduğu iddia edildi.

"Tesislerin suistimal edildiğini" düşünen Meclis yönetiminin konuya çözüm aradığı, kontenjan sınırlaması getirmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.