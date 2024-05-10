İddia: Mehmet Şimşek, kamu harcamalarını donduracak

Bakan Mehmet Şimşek’in, açıklayacağı ‘kapsamlı paket’ ile kamu harcamalarının dondurulacağı öne sürüldü.

Dün özel sektör temsilcileriyle İstanbul Çırağan Sarayı’nda toplantı yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, pazartesi açıklanması beklenen ‘kapsamlı paketle kamu harcamalarının dondurulacağı’ iddia edildi.

PolitikYol’un haberine göre Şimşek önümüzdeki günlerde ‘kapsamlı paket’ açıklayacak. Paketle birlikte kamu harcamaları ‘dondurulacak’, asgari kurumlar vergisi gelecek.

Bakanın ayrıca, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) standardında asgari kurumlar vergisi geleceğini açıkladığı iler sürldü. Şimşek, vergi muafiyetlerinin de kalkması da gündeme gelebilir.

Toplantıda Şimşek, kesilecek çoğu harcamanın zorunlu ödemeler olduğunu, bu yüzden ‘büyüklüğe değil niyete bakılması gerektiğini’ söyledi.

Bakan, vergilerin artmayacağını ama ‘kuralların değişeceğini’ vurguladı. Buna kurumlar vergisi de dahil.