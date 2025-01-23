İddia: Meral Akşener yeni görevi için el sıkıştı

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edildi.

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Akşener'in yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacağını öne sürdü.

Portakal, Akşener'in AKP'nin 23 Şubat'taki büyük kongresinin ardından oluşturulacak yeni kabinede görev alacağını söyledi.

İYİ Partili Kürşad Zorlu'nun AKP'ye katılmasına ilişkin konuşan Portakal, şunları söyledi:

Zaten önce çevresindeki adamları gönderdi. Önümüzdeki günlerde Ünal Karaman da geçecek. Net bir şekilde onu da sizlerle paylaşayım. Bu da işte duruşsuzluk başka bir şey değil. Yazık.

Mart'ta, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak. Onun ismini duyacağız.

"İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili de bir kulis bilgisi vereyim.

Cevdet Yılmaz devam edecek mi etmeyecek mi? İkinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak mı bilmiyorum? Ama Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşmiş. Eller sıkışılmış. Hayırlısı olsun diyelim.

Bakalım Akşener şu sözünün arkasında duracak mı? Onu da sizle paylaşmak istiyorum.

Sinan Ateş'in katillerinin bulunmasıyla ilgili şöyle diyor: 'Eğer, katilleri, azmettiricileri bulmazsam namussuzum. Hesap sormazsam namussuzum. Çünkü yol olur yol. Her önüne gelen senin bıyığını yolar. Eğer buna müsaade edersem namerdim.'"