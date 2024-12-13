İddia: MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'da bindiği aracı HTŞ lideri Colani kullandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Beşar Esad'ın HTŞ öncülüğündeki cihatçılar tarafından devrilmesini kutlamak için dün Suriye'ye giderek Emevi Camii'nde namaz kıldı.

Kalın'ın başkent Şam'da seyahat ettiği sırada içinde bulunduğu arabayı, Türkiye'nin terör örgütü listesinde bulunan El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin kullandığı iddia edildi.

Is this Jolani himself driving Turkish Intel Chief Kalin in Damascus? pic.twitter.com/U4e02vkzEg — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 12, 2024

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Kalın'ın ön koltukta oturduğu ve aracı uzun sakallı birinin kullandığı görüldü. Karşıdan çekilen ve aynı araba olduğu öne sürülen görüntülerde ise şoför koltuğunda Colani'nin oturduğu görülüyor.

Aracın çevresinde çok sayıda silahlı koruma olduğu dikkat çekti. Uzun bir konvoy olduğu da gözükürken araçların geçişi sırasında alana toplananlar tezahüratlar yaptı.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından IŞİD lideri Bağdadi'nin emriyle Suriye'ye giden Colani, daha sonra El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra'yı kurdu. Colani, 2016'da El Kaide ile de bağlantısını kopardığını açıklayarak HTŞ'yi kurdu. Türkiye, 2019 yılında HTŞ'yi terör örgütü olarak tanıdı.