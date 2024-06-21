İddia: Mourinho, Dzeko ile ilgili kararını verdi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun, 38 yaşındaki Edin Dzeko'yu yedek santrfor olarak değerlendirmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, dün iş paşı yaptı.

Portekizli teknik direktörün, takımın 38 yaşındaki yıldız satrforu Edin Dzeko ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre Mourinho, Dzeko'yu yedek santrfor olarak kullanmak istiyor.

Fenerbahçe'nin birinci santrfor için Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri'yi düşündüğü aktarıldı. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 27 yaşındaki Faslı santrfor için kısa zamanda resmî temaslarında başlayacağı belirtildi.

Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon La Liga'da çıktığı 33 maçta 16 gol kaydetmişti.

Öte yandan son 2 sezonu Fenerbahçe'de geçiren Michy Batshuayi ile de yollar ayrıldı. Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşması bekleniyor.