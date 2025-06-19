İddia: Muharrem İnce CHP'ye dönüyor, rozeti takacağı tarih belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, baba ocağı olarak nitelediği CHP'ye yeniden davet ettiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve kurmay ekibinin, 24 Haziran Salı günü yapılacak CHP Meclis Grup Toplantısı'nda rozet takarak partiye döneceği iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi ziyaret etmiş, basına kapalı olarak 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

"Tüm siyasi parti ziyaretleri dışında Memleket Partisi'nin bir başka anlamı var bizim için" diyen Özel, "Biz Türkiye İttifakı diyoruz, baba ocağı diyoruz, baba ocağının tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir diyoruz, herkesi baba ocağına davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tapusuna bir CHP ve bir baba ocağı varsa o baba ocağına en yakın parti Memleket Partisi'dir ve Sayın Muharrem İnce'dir" ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü'nün kulislerden aktardığı haberine göre; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, kurmaylarıyla değerlendirme yapıp 24 Haziran Salı günü TBMM'de yapılacak ola CHP Meclis Grup Toplantısı'nda kurmay ekibiyle birlikte parti rozetini takması bekleniyor.