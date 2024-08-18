İddia: Netanyahu İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüşmeyi reddetti

Netanyahu'nun İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmeyi reddettiği iddia edildi.

Kanal 13 televizyonunun İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Londra'nın itirazını geri çekmesine öfkelenen Netanyahu, bölgeyi ziyaret eden Lammy ile İngiltere tarafının talebine rağmen görüşmedi.

İngiliz yetkililer, Netanyahu ile Lammy arasında görüşme ayarlamak için birden fazla talepte bulunurken Başbakan, programlarının çakıştığı gerekçesiyle 16 Ağustos'ta görüşmeyi reddetti.

İngiltere'de Keir Starmer liderliğindeki yeni hükümet, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunmasına yönelik itirazını 26 Temmuz’da geri çekmişti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, konuya ilişkin açıklamasında, Starmer liderliğindeki yeni hükümetin, önceki hükümetin itirazını takip etmeyeceğini, bunun nedeninin ise mahkemenin karar vermesi gereken bir konu olduğunu belirtmişti.

David Lammy, 16 Ağustos'ta İsrail'i ziyaret etmişti.