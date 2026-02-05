İddia: Öcalan ile Feti Yıldız arasında fotoğraf anlaşmazlığı yaşandı
Çözüm sürecine ilişkin olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile yapılan röportajda, Abdullah Öcalan’ın İmralı’da gerçekleşen görüşme sırasında fotoğraf çektirme isteğinde bulunduğu, Yıldız’ın ise bu talebi reddederek “görüşme bitmiştir” dediği belirtildi.
Türkiye Gazetesi’nden Nur Tuğba Aktay’ın aktardığına göre, çözüm süreci kapsamında AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan komisyon üyelerinin İmralı’da gerçekleştirdiği görüşmede Abdullah Öcalan’ın, görüşmenin fotoğraflanmasını istediği ancak görüşmede bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın bu talebi reddederek, “Fotoğraf olmaz, görüşme bitmiştir” dediği aktarıldı.
Bu nedenle görüşme, kamuoyuna yansıyan sembolik bir fotoğraf karesi olmadan sona erdi.
Aktay’ın yazısında görüşmenin, "terörle mücadele" ve çözüm sürecindeki son durumun değerlendirilmesi amacıyla yapıldığı, İmralı'daki görüşmede fotoğraf talebinin gündeme geldiği ve Yıldız tarafından reddedildiği anlatıldı.
Yazıda, bu reddeden yaklaşımın sürecin doğasıyla ilgili bir belirleme olduğu ifade edildi.