İddia: Öcalan ile Feti Yıldız arasında fotoğraf anlaşmazlığı yaşandı

Türkiye Gazetesi’nden Nur Tuğba Aktay’ın aktardığına göre, çözüm süreci kapsamında AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan komisyon üyelerinin İmralı’da gerçekleştirdiği görüşmede Abdullah Öcalan’ın, görüşmenin fotoğraflanmasını istediği ancak görüşmede bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın bu talebi reddederek, “Fotoğraf olmaz, görüşme bitmiştir” dediği aktarıldı.

Bu nedenle görüşme, kamuoyuna yansıyan sembolik bir fotoğraf karesi olmadan sona erdi.

Aktay’ın yazısında görüşmenin, "terörle mücadele" ve çözüm sürecindeki son durumun değerlendirilmesi amacıyla yapıldığı, İmralı'daki görüşmede fotoğraf talebinin gündeme geldiği ve Yıldız tarafından reddedildiği anlatıldı.

Yazıda, bu reddeden yaklaşımın sürecin doğasıyla ilgili bir belirleme olduğu ifade edildi.