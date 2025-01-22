İddia: Öcalan PKK'ye 15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı yapacak

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yer aldığı heyet, ikinci kez PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için bugün İmralı Cezaevi'ne gitti.

Ziyaretin ardından bir kez daha yazılı açıklama bekleniyor. Ancak şu anki aşamada PKK'ye silah bırakma çağrısı yapılması beklenmiyor.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre İmralı’dan döndükten sonra yeniden iktidar muhatapları ile görüşecek heyetin, bir olumsuzluk yaşanmaması durumunda üçüncü kez Öcalan’la görüşmesi bekleniyor.

ÇAĞRI İMRALI'DA YAPILACAK

Aslan'ın edindiği bilgilere göre Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat'ta, İmralı’da heyet üyeleriyle birlikte bir açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamanın “PKK’nin lağvedilmesi,” “PKK’nin Türkiye’deki silahlı varlığını sonlandırması” veya “PKK’nin silah bırakması” niteliğini taşıyacak bir çağrı olması bekleniyor.

BAHÇELİ, "DEM PARTİ GRUBUNDA KONUŞSUN" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'süreci' başlatan 22 Ekim'deki grup toplantısı konuşmasında Abdullah Öcalan'ın PKK'nin lağvedilmesine yönelik çağrıyı DEM Parti grup toplantısında yapabileceğini ve karşılığında 'umut hakkından' faydalanabileceğini söylemişti.

DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık'ta gerçekleşmişti.