İddia: Öcalan, SDG'nin üst düzey yöneticisine "Devlet istemiyoruz, demokratik Suriye birliğini savunuyoruz” dedi

Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yeni kurulması planlanan ulusal orduya entegrasyonu tartışılırken PKK lideri Abdullah Öcalan'ın SDG'li bir yöneticiye demokratik bir Suriye'den yana olduklarını söylediği iddia edildi.

Gazeteci Ruşen Çakır'ın Medyascope'taki haberine göre Öcalan, SDG’ye “Devlet istemiyoruz, demokratik Suriye birliğini savunuyoruz” mesajı gönderdi.

"DÖRT DEVLETLE ENTEGRASYONA DAYALI BİR YAKLAŞIMLA BÜTÜNLEŞECEĞİZ"

Habere göre PKK'nin 5-7 Mayıs tarihlerinde yapılan fesih kongresinden birkaç gün önce SDG'li bir üst düzey yöneticiyle görüşen Öcalan Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de yaşayan Kürtlere 'entegrasyon' önerdi: “Entegrasyon önemlidir. Çünkü birlikte yaşanılacak ulus devletlerle bağı ifade eder. Kürdistan ile doğrudan ilgili dört ulus-devlet var. Dört devletle entegrasyona dayalı bir yaklaşımla bütünleşeceğiz.”

"ÜLKE DEMOKRATİKLEŞİRSE SİLAH SORUN OLMAKTAN ÇIKACAKTIR"

Ayrı bir devlet istemediklerini tekrarlayan Abdullah Öcalan, Suriye özelinde ülkenin demokratikleşmesi halinde silahların devreden çıkacağını ifade etti:

“Yaptığım çağrı önemlidir ve daha da açayım. Biz tüm sözlerimizi ifade ettik. Yeni dönem çok önemlidir. Yeni dönem demokrasi dönemidir. Yeni dönemde devlet yoktur. Devlet istemiyoruz. Demokratik Suriye birliğini savunuyoruz. PYD’nin yaptığımız çağrı esasları çerçevesinde yerel demokraside kendini büyütmesi daha önemlidir. Buna ne bir başkası ne de Ahmed eş-Şara yönetimi karşı durabilir. Suriye tarafını Ahmed eş-Şara yönetimi temsil etmektir. Ahmed eş-Şara da yeni programımızı anlayacaktır. Bu çerçevede anayasa yapılmalıdır. Ülke demokratikleşirse silah sorun olmaktan çıkacaktır. Demokrasi inşa edildiğinde zaten silahlar devre dışı kalacaktır. Silah düşmanlıktır. Silah ortadan kalktığında düşmanlık da ortadan kalkacaktır. İçerde kendi müdafaanızı sağlayın. Dış gümrük sınırları devlete bağlı olmalıdır.”