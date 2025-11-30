İddia: "Öcalan, süreç başarılı olmazsa MHP içinde Bahçeli'ye darbe yapılacağını söyledi"

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını” söylediğini öne sürdü.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in aktardığı "darbe mekaniğinin devreye girebilir” ifadelerine değinen Tayyar, Öcalan'ın İmralı Heyeti'ne 'Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak' dediğini iddia etti.

Tv100'de konuşan Tayyar, "Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu (Öcalan) Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor.(Öcalan) Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor" ifadelerini kullandı.

KOÇYİĞİT NE DEMİŞTİ?

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı Adası’na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan’la yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını anlatmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ahlat ve Malazgirt’te Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıyla başlayan süreç ve 1 Ekim’de Sayın Bahçeli’nin el uzatmasıyla başlayan süreci biraz ‘devlet aklı’ olarak okuduğunu ifade edebiliriz Sayın Öcalan’ın. Bu anlamıyla bu yeni gelişen süreci devlet aklının geliştirdiği bir süreç olarak okuyor ve siyasetin de bu sürecin bir parçası olmasına inandığını ifade ediyor. En azından sonuç olarak ben kendi adıma böyle bir çıkarım yaptığımı söyleyebilirim. Bu sürecin başarılı olması gerektiğini, başarılı olmasını istemeyen yapılar olduğunu, en azından bir darbe mekaniği vurgusunu dile getirdi. Yani bu süreç başarılı olmazsa en nihayetinde yine bir darbe mekaniğinin devreye girebileceğine dair bir tehlikeye dikkat çekti."