İddia: Öcalan süreç için Davutoğlu'nun 'siyasi koordinatör' çağrısına destek verdi, 3 isim önerdi

PKK'nin kendini feshini öngören süreçle ilgili örgütün lideri Abdullah Öcalan'ın, 'siyasi koordinatör' çağrısına destek verdiği iddia edildi.

Ruşen Çakır'ın haberine göre Öcalan, eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun önerdiği 'siyasi koordinatör'ün devlete ve siyaset kuruma güç vereceğini düşünüyor.

"KANDİL BUNU YAPAMAZ"

İddiaya göre konuyla ilgili Öcalan şöyle konuşmuş:

“Ben yarı yarıya siyaset, yarı yarıya güvenlik konuşuyorum ama bu muazzam bir karışıklığa neden oluyor. PKK nasıl bir siyasi mekanizmaya dönüşecek, bunu konuşmamız lazım. Kandil bunu yapamaz.”

Öte yandan Öcalan'ın, siyasi koordinatörün partili olmayan bir akademisyen olmasını istediği ve üç isim önerdiği iddia edildi.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 16 Aralık 2025’te İmralı heyetinin ziyaretinin ardından basın mensuplarına şöyle demişti:

“AK Parti’ye bir çağrıda bulunmak isterim. Mutlaka bir siyasetçinin iktidar tarafından bütün bu sürecin koordinatörü olarak ataması lazım. Siyasi süreçler için. Basın mensupları birine soru sormak isteseniz iktidar kanadından nihai yetkili bu diyeceğiniz bir kişi var mı? Yok. Sayın Cumhurbaşkanı konuşursa anlıyoruz. Onun dışında birisinin siyasi süreçleri yönetmesi için atanması gerektiği kanaatindeyim.”