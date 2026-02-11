İddia: Özarslan'ın istifası AKP MYK'de gündeme geldi, Erdoğan yorum yapmadı

CHP'den istifa eden ve AKP'ye geçeceği iddia edilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın durumunun AKP'nin MYK toplantısında gündeme geldiği iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bazı parti kurmaylarının gelişmeleri değerlendirdiği MYK toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Özarslan’ın AKP’ye geçişi konusunda bir değerlendirme yapmadığı öğrenildi.

AKP'de bir kesimin Özarslan’ın partiye katılımını doğru bulmadığı, genel merkeze yakın kesimin ise Özarslan'ın partiye katılmasına sıcak baktığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili nihai kararın ise Erdoğan’da olduğu ve henüz bir karar vermediği iddia edildi.

ÖZARSLAN, CUMHUR İTTİFAKI'NA GÖZ KIRPMIŞTI

CHP'den seçilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 2 gün önce düzenlediği basın toplatısında Cumhur İttifakı'na göz kırpmış ama geleceğinin henüz net olmadığını söylemişti. Özarslan, "Artık ülke birlik ve beraberlik içinde olsun. Gerek Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, gerek bilge lider sayın Dr. Devlet Bahçeli, bu çalışmayı başlatmış durumdadır. Bu çalışmaya partizan olarak bakmamak lazım. Herkese kucaklarını açmış durumdalar. Biz de bu birlik beraberlik çağrısında hizmetlerimize devam edeceğiz" demişti.