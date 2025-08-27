İddia: Özlem Çerçioğlu hakkındaki "Aziz İhsan Aktaş" soruşturması yeniden açıldı

CHP'den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun daha önce takipsizlikle sonuçlandığını söylediği "Aziz İhsan Aktaş" dosyasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden işleme alındığı iddia edildi.

Sözcü TV’de yayınlanan iddialara göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yeniden açılan dosyada tanık ifadeleri toplanıyor.

İddiaya göre şikayete konu dilekçede, Özlem Çerçioğlu’nun ivedilikle ifadeye çağrılması, imar mafyasının kim olduğu, bu ifadeleri talep eden kişilerin kimler olduğu, suça konu bu ifadeleri kimlerin istediği ve kimlerle hukuka aykırı görüşmeler yapıldığının sorulması gibi talepler yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu'na ilişkin olarak, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı 12 dosyasının olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

Çerçioğlu da iddialarla ilgili "Özel, doğruyu söylemiyor. İhsan Aktaş dosyasında benim kapı gibi bir yıl önce aldığım takipsizlik kararım var" demişti.