İddia: Pervin Buldan, Öcalan'ın süreçle ilgili Kandil'e mektup yazacağını söyledi

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, iktidarla yürütülen sürece dair Kandil'deki PKK kadrosunu mektup yazarak bilgilendireceği iddia edildi.

Rudaw'ın 'PKK'ye yakın siyasetçi' olarak tanımladığı Muhammed Emin Pencweni, Pervin Buldan’ın kendisine “Öcalan yakında Kandil’e göndereceği bir mektupla bilgilendirme yapacak" dediğini söyledi.

Rudaw'a konuşan Muhammed Emin Pencweni, şunları söyledi:

"Pervin Buldan bana, Öcalan'ın sağlığının çok iyi ve moralinin yüksek olduğunu söyledi. Türkiye'de üzerinde çalışılması planlanan bu barış sürecine dair iyimser olduğunu belirtti. Yakın zamanda Öcalan bir mektupla Kandil'i her şeyden haberdar edecek."

"DEM PARTİ HEYETİ KÜRDİSTAN BÖLGESİ'Nİ ZİYARET EDECEK"

Kürt siyasetçi Muhammed Emin Pencweni, "Yakın gelecekte Pervin Buldan ve DEM Parti'den bir heyet Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edecek. Ve siyasi parti liderleriyle bir araya gelecek. Toplantılardan sonra beni de ziyaret edecekler" şeklinde konuştu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan heyet, 22 Ocak'ta PKK lideri Abdullah Öcalan'la ikinci görüşmeyi gerçekleştirdi. Heyet, Öcalan ile ilk görüşmesini 28 Aralık 2024'te gerçekleştirmişti.